Семак не видит проблемы в результатах гостевых матчей «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем со «Спартаком».

- В чем сегодняшний «Зенит» хорош по сравнению с предыдущими проектами?

- Команда каждый год немного видоизменяется в зависимости от игроков, которые есть. Тренер должен пользоваться индивидуальными качествами тех или иных игроков. Команда стала более мобильная, более быстрая. В этом компоненте мы немного прибавили, в результативности не потеряли. В обороне пока до сегодняшнего матча тоже все неплохо. Поэтому двигаемся потихоньку, решаем те задачи, которые стоят перед нами.

- Гостевые матчи. В этом сезоне была ничья в Химках, в Грозном, и был невыразительный первый тайм в Екатеринбурге. Есть ли проблема в выездных матчах «Зенита»?

- Я не вижу никаких проблем абсолютно. На выезде вообще играть сложнее. Если вы посмотрите тот же «Ливерпуль», им легко играть? Тоже тяжело. Из тех игр, что мы провели, можно сказать, что ниже своего уровня сыграли второй тайм в Химках. Даже первый тайм, конечно, сложно атаковать команду, которая обороняется большими силами, практически в штрафной площади, вскрывать оборону, всегда сложно. Тем более, качество поля, движение мяча везде разное. Поэтому в гостевых матчах всегда и поддержка болельщиков.