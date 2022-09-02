​Семак объяснил, почему не сыграет в матче легенд «Зенита» и «Спартака»

В пятницу вечером на «Открытие Арене» пройдёт ответный матч между командами легенд «Зенита» и «Спартака». За питерцев не сыграет главный тренер первой команды Сергей Семак. У тренера спросили, связано ли его отсутствие с высокой занятостью.

«Не только поэтому (улыбается). С одной стороны, работа и время - одни из самых важных факторов, с другой - есть большое количество игроков, которые достойны того, чтобы сыграть эти матчи легенд», - высказался Семак, которого цитирует официальный сайт «Зенита».

Напомним, что в июле команда легенд «Зенита» обыграла команду легенд «Спартака» со счётом 2:0. Голами тогда отметились Роман Широков и Александр Кержаков.

Следить за ответным матчем между командами легенд «Спартака» и «Зенита» можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции. Не пропустите!