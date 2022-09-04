Гендиректор «Спартака»: «Всё по делу»

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги стала встреча «Спартака» и «Зенита» - двух команд, которые выглядят наиболее вероятными претендентами на чемпионский титул в начавшемся сезоне.

Встреча завершилась победой «Зенита», которая оказалась волевой - счет в первом тайме открыли как раз что москвичи. Свое мнение о главном матче тура выразил Евгений Мележиков, генеральный директор «Спартака». Он выразил его предельно лаконично, как и подобает высокопоставленному лицу.

- Все по делу, - цитирует Мележикова новостное агентство ТАСС.

В девятом туре РПЛ «Спартак» сыграет в гостях с «Ростовом».