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Чернышов: «Причисляю «Спартак» к таким же грандам, как «Ювентус», «Милан», «Барселона», «Реал» эксклюзив

 
02 Сентября 2022 • 14:40 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
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04.09 20:00

Бывший защитник «Спартака» Андрей Чернышов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на уход владельца клуба Леонида Федуна.

«Нельзя говорить, что ушла эпоха! Уходили люди, которые более значимы для «Спартака», нежели Леонид Арнольдович. Я имею в виду Николая Петровича Старостина, основателя «Спартака». Уходили великие тренеры: Бесков, Лобановский… Тарасов в хоккее, Гомельский в баскетболе… Конечно, это было интересное время, но жизнь будет продолжаться и будет дальше идти, клуб будет развиваться дальше.

Федуну нужно сказать спасибо за то, что он держал клуб на плаву. На протяжении всего времени не было никаких финансовых проблем с командой. Он построил этот великолепный стадион, чего не удавалось сделать другим великим спартаковцам. Базу отремонтировали, академию привели в порядок. В плане инфраструктуры сделано большое дело, и все должны просто снять шляпу перед Федуном.

С другой стороны, такой великий клуб, как «Спартак», за 18 лет победил в чемпионате, Кубке и Суперкубке России – это мало. Это совершенно мало, в спортивном плане. Я причисляю «Спартак» к таким же грандам, как «Ювентус», «Милан», «Барселона», «Реал»… То есть, «Спартак» - это команда, которая должна побеждать в своём чемпионате почти каждый год», — сказал Чернышов.


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Евро-Футбол.Ру,
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