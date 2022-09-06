Юран оценил игру Промеса в матче с «Зенитом»

Экс-футболист московского «Спартака», а ныне тренер Сергей Юран поделился мнением об игре голландского полузащитника Куинси Промеса в поединке против петербургского «Зенита» (1:2) в восьмом туре РПЛ.

«Промес обладает опытом. И в таких матчах должен быть активнее. Да, мог сравнять счет. Но в целом выпал из игры», - приводит слова специалиста «Спорт-экспресс».

В текущем сезоне на счету Промеса семь голов и три результативные передачи в восьми поединках чемпионата России.

В следующем туре «красно-белые» на выезде встретятся с «Ростовом». Матч пройдет в воскресенье, 11 сентября.