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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Матч ТВ» выбрал комментаторов на матч «Спартак» - «Зенит»

 
01 Сентября 2022 • 15:25 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
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04.09 20:00

В воскресенье вечером всё внимание футбольной России будет сосредоточено на «Открытие Арене». Там пройдёт дерби двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках восьмого тура Премьер-лиги. Посмотреть это жаркое противостояние футбольные фанаты смогут в прямом эфире на федеральном канале «Матч ТВ».

Между тем, на сайте «Матч ТВ» была опубликована информация о том, кто будет работать на матче «Спартак» - «Зенит» в качестве комментаторов. Работать в эфире будут Константин Генич и Тимур Журавель.

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Зенитом» стартует 4 сентября в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Константин Генич Тимур Журавель
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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