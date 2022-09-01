​«Матч ТВ» выбрал комментаторов на матч «Спартак» - «Зенит»

В воскресенье вечером всё внимание футбольной России будет сосредоточено на «Открытие Арене». Там пройдёт дерби двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках восьмого тура Премьер-лиги. Посмотреть это жаркое противостояние футбольные фанаты смогут в прямом эфире на федеральном канале «Матч ТВ».

Между тем, на сайте «Матч ТВ» была опубликована информация о том, кто будет работать на матче «Спартак» - «Зенит» в качестве комментаторов. Работать в эфире будут Константин Генич и Тимур Журавель.

Напомним, что матч между «Спартаком» и «Зенитом» стартует 4 сентября в 20:00 по московскому времени.