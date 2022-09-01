​Канчельскис прогнозирует судейский скандал на матче «Спартак» - «Зенит»

В главном матче восьмого тура Российской премьер-лиги лицом к лицу сойдутся «Спартак» и «Зенит». Битва двух столиц пройдёт на «Открытие Арене» в ближайшее воскресенье, 4 сентября.

Известный в прошлом футболист сборной России Андрей Канчельскис назвал битву «Спартака» и «Зенита» российским «эль-класико». Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» прогнозирует судейский скандал.

«Матч между этими командами не обойдётся без судейского скандала. Кто бы ни судил эту игру, он изначально в невыгодном положении. Главное, чтобы сильно не напортачили арбитры», - высказался Канчельскис, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Напомним, что главным арбитром на матч «Спартак» - «Зенит» был назначен Павел Кукуян. В этом сезоне он уже отработал на нескольких топовых играх.