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​Червиченко: «Скорее всего, «Зенит» обыграет «Спартак» минимально»

 
04 Сентября 2022 • 13:59 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.85 X 3.80 2 1.90
Через 5 ч. 29 мин.

Андрей Червиченко, который в своё время занимал пост президента «Спартака», поделился мыслями о ближайшем матче команды. В воскресенье вечером «красно-белые» будут принимать «Зенит» в восьмом туре российского чемпионата.

«Думаю, что разгрома в Москве не случится. Скорее всего «Зенит» обыграет «Спартак» с минимальным счётом или вовсе не заберёт победу у «красно-белых», - поделился своим прогнозом Червиченко. Слова функционера приводит sport24.

Битва на «Открытие Арене» между «Спартаком» и «Зенитом» стартует в 20:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

Отметим, что в последний раз «Спартак» обыгрывал «Зенит» ещё в ноябре 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Червиченко
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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