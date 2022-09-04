​Червиченко: «Скорее всего, «Зенит» обыграет «Спартак» минимально»

Андрей Червиченко, который в своё время занимал пост президента «Спартака», поделился мыслями о ближайшем матче команды. В воскресенье вечером «красно-белые» будут принимать «Зенит» в восьмом туре российского чемпионата.

«Думаю, что разгрома в Москве не случится. Скорее всего «Зенит» обыграет «Спартак» с минимальным счётом или вовсе не заберёт победу у «красно-белых», - поделился своим прогнозом Червиченко. Слова функционера приводит sport24.

Битва на «Открытие Арене» между «Спартаком» и «Зенитом» стартует в 20:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

Отметим, что в последний раз «Спартак» обыгрывал «Зенит» ещё в ноябре 2017 года.