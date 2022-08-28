Хлусевич — о Бальде: «Я знаю этого футболиста, смотрел пару игр с его участием»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о переходе в московскую команду сенегальского нападающего Кейта Бальде.

«Смотрел пару игр с его участием. Я знаю этого футболиста. Хорошее усиление? Посмотрим, всё будет видно на поле», — приводит слова Хлусевича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 26 августа «Спартак» официально объявил о переходе 27-летнего футболиста на правах свободного агента. Ранее Бальде выступал за «Кальяри», «Интер», «Лацио», а также «Монако». В составе сборной Сенегала игрок провёл 40 матчей, забив в них шесть голов.

Последним местом работы нападающего до «Спартака» был «Кальяри». В прошлом сезоне Бальде забил три гола и отдал столько же результативных передач в 26 матчах чемпионата Италии.