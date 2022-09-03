Кузяев рискует не сыграть со «Спартаком»

Полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев рискует попустить принципиальную встречу со «Спартаком» в восьмом туре Премьер-лиги. О состоянии хавбека высказался гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Медведев.

«У Кузяева характер травмы пока еще до конца не ясен. Есть вопросы по его участию в матче со «Спартаком», - передает слова руководителя «Спорт-экспресс».

«Зенит» сыграет со «Спартаком» на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Перед этим матчем питерцы лидируют в турнирной таблице, а «красно-белые» идут на второй позиции.