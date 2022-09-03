Ребров: «Словно в детстве оказался»

В прошедшем в Москве «Матче легенд» московского «Спартака» и питерского «Зенита» сильнее оказались легенды красно-белых - «Спартак» победил со счетом 2:1. Голы в матче забили Роман Павлюченко и Александр Ширко с одной стороны, и Игорь Денисов - с другой, питерской стороны. Бывший голкипер московского «Спартака» Артем Ребров получил самые положительные эмоции от игры. Он сравнил ее с прогулкой в свое детство.

- Я как в детство попал — сижу перед телевизором и смотрю Лигу чемпионов, а «Спартак» обыгрывает «Легию», «Русенборг», «Блекберн». Играет Никифоров, из пушки колотит. Для меня это кино из детства. Шок? Ну да, мы же все взрослые, но дети. А я же очень сентиментален к таким вещам, - вспомнил голкипер обстоятельства кампании «Спартака» в Лиге чемпионов сезона 1995\1996.

Напомним, что завтра в поединке сойдутся нынешние составы команд - в рамках восьмого тура РПЛ.