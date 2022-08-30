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Кавазашвили: «Не знаю, кто привёл Бальде в «Спартак»

 
30 Августа 2022 • 13:39 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.30 X 3.80 2 2.05
04.09 20:00

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о переходе в московский клуб сенегальского нападающего Кейта Бальде.

Ветеран задался вопросом о том, кто привёл в «Спартак» 27-летнего форварда.

«Не знаю, кто рекомендовал и привёл Кейта в «Спартак». Хозяина клуба ещё нет, сомневаюсь, что Абаскаль взял бы такого футболиста для укрепления», — приводит слова Кавазашвили Metaaratings.

Ранее Бальде выступал за такие известные клубы, как «Интер», «Лацио» и «Монако». Последним местом работы игрока сборной Сенегала был «Кальяри», за который футболист в минувшем сезоне провёл 26 матчей, забив в них три гола и отдав столько же результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Кейта Бальде Трансферы футбола - лето 2022 Гильермо Абаскаль
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