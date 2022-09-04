Юран: «Если «Зенит» видят в глазах оппонентов трусость, моментально уничтожает их»

Экс-наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран поделился мнением о выступлении петербургского «Зенита» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Зенит» - флагман, но в его составе выступают такие же люди. Нельзя допускать мысль, что остановить их нереально. Как только они видят в глазах оппонентов трусость, моментально уничтожают их», - передает слова специалиста RT.

По итогам семи туров Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 17 баллов и занимают первое место в турнирной таблице.

Сегодня, 4 сентября, «сине-бело-голубые» на выезде встретятся с московским «Спартаком». Поединок состоится на «Открытие Банк Арене» и начнется в 20:00 мск.