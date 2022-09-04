Вице-спикер Госдумы РФ: «Спартак» смотрелся неважно»

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги стала встреча «Спартака» и «Зенита» - двух команд, которые выглядят наиболее вероятными претендентами на чемпионский титул в начавшемся сезоне. Встреча завершилась победой «Зенита», которая оказалась волевой - счет в первом тайме открыли как раз что москвичи. Свое мнение о главном матче тура выразил Александр Жуков - высокопоставленный чиновник, вице-спикер российской Госдумы.

- «Спартак» сегодня неважно смотрелся. Трудно сказать почему, но сегодня, наверное, был его худший матч в сезоне. «Зенит» сегодня очевидно был сильнее, - считает Жуков, цитируемый ТАСС.