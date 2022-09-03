Малафеев: «Такие матчи нужны»

В прошедшем в Москве «Матче легенд» московского «Спартака» и питерского «Зенита» сильнее оказались легенды красно-белых - «Спартак» победил со счетом 2:1. Голы в матче забили Роман Павлюченко и Александр Ширко с одной стороны, и Игорь Денисов - с другой, питерской стороны. Своими впечатлениями поделился бывший голкипер питерского «Зенита» Вячеслав Малафеев.

- Такие игры очень нужны и болельщикам, и журналистам. Детям, наверное, тоже интересно посмотреть такие матчи. Мои дети приехали на эту игру посмотреть, как играет их папа. Я давно не выходил на футбольное поле, поэтому просто рад, - заявил бывший кипер в итервью Матч-Премьер.

Напомним, что в воскресенье в поединке сойдутся нынешние составы команд - в рамках восьмого тура РПЛ.