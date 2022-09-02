​Семак рассказал, у кого будет больше шансов победить в матче «Спартак» - «Зенит»

Центральный матч восьмого тура Российской премьер-лиги пройдёт в воскресенье, 4 сентября. На поле «Открытие Арены» лицом к лицу сойдутся «Спартак» и «Зенит».

В преддверии битвы двух столиц комментарий дал рулевой питерской команды Сергей Семак. Он ответил на вопрос, у кого будет больше шансов победить в воскресном матче.

«Та команда, которая будет лучше играть, меньше ошибаться, получит больше шансов для того, чтобы победить», - высказался Семак, чьи слова приводит официальный сайт «Зенита».

Семак отметил, что в отдельно взятом матче результат может получиться любым.

На текущий момент «Зенит» лидирует в Российской премьер-лиге, опережая «Спартак» на один зачётный балл.