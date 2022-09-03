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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела не верит в успех «Спартака» в матче с «Зенитом»

 
03 Сентября 2022 • 12:09 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
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04.09 20:00

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ, в котором петербуржцы в гостях встретятся со «Спартаком».

По мнению чешского специалиста, «красно-белые» не смогут обыграть действующего чемпиона в предстоящей встрече.

«У «Спартака», безусловно, есть шанс, но только на ничью. Я не верю, что он сможет победить «Зенит», — цитирует Петржелу «РБ Спорт».

Напомним, на данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея в своём активе 17 очков после семи туров. «Спартак» занимает второе место и отстаёт от петербуржцев на один балл.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится завтра, 4 сентября. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Властимил Петржела
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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