​Зобнин отреагировал на уход Федуна

В августе Леонид Федун сложил полномочия владельца «Спартака», продав акции клуба компании «Лукойл». На уход Федуна из клуба отреагировал полузащитник Роман Зобнин.

В интервью, которое было опубликовано на официальном сайте «Спартака», Зобнин поблагодарил Федуна за приглашение в клуб. Футболист отметил вовлеченность теперь уже бывшего владельца «красно-белых» в дела команды.

«Он всегда был рядом с командой, приезжал на сборы, посещал матчи, знал обо всех проблемах и готов был помочь. Будем искренне по нему скучать», - высказался Зобнин.

По словам Зобнина, за годы его выступлений в «Спартаке» произошло много ярких событий. Полузащитник пожелал новым владельцам клуба сохранить всё хорошее, что было создано при Федуне.

После семи туров РПЛ «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице.