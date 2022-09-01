Бакаев: «Матч «Спартак» - «Зенит» может во многом определить ход всего чемпионата»

Полузащитник петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев высказался о предстоящем поединке против московского «Спартака» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Это большой матч, один из самых главных в чемпионате. Такие матчи могут во многом определить ход всего чемпионата», - передает слова футболиста «Матч ТВ».

Напомним, что Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

Матч «Спартак» - «Зенит» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» в воскресенье, 4 сентября. Начало встречи – в 20:00 по московскому времени.