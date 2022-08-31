В «Салернитане» подтвердили интерес к Николсону

Спортивный директор «Салернитаны» Морган де Санктис прокомментировал слухи об интересе итальянского клуба к нападающему «Спартака» Шамару Николсону.

Ранее сообщалось, что ямайский форвард недоволен количеством игрового времени, которое он получает в московской команде. На фоне этого появилось немало слухов о возможном уходе футболиста.

«Нам нравится Шамар Николсон из «Спартака», но он очень дорогой для нас. Вариант с арендой? Посмотрим», — цитирует агента «Чемпионат».

Николсон перешёл в «Спартак» в январе нынешнего года из бельгийского «Шарлеруа». Всего в составе «красно-белых» нападающий провёл 22 матча, забив в них восемь голов и отдав две результативные передачи.