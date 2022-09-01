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Чемпионат Италии. Серия А

​Пёнтек стал игроком «Салернитаны» официально

 
01 Сентября 2022 • 16:17 Комментировать
Болонья
...
Салернитана
1 1.87 X 3.55 2 4.30
Через 4 ч. 50 мин.

Как и ожидалось, Кшиштоф Пёнтек вернулся в Серию А. 27-летнего польского форварда у «Герты» арендовала «Салернитана». В соглашении присутствует опция возможного выкупа футболиста по завершению сезона. За итальянский клуб Пёнтек будет выступать под номером 99, о чём сообщается на сайте «Салернитаны».

Ранее в Италии Кшиштоф Пёнтек защищал цвета трёх клубов – «Дженоа», «Милана» и «Фиорентины». За «фиалок» поляк играл во второй половине прошлого сезона в аренде.

В трёх стартовых матчах итальянской Серии А «Салернитана» раздобыла четыре зачётных балла. В четверг команда проведёт гостевую игру против «Болоньи».

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БОЛОНЬЯ САЛЕРНИТАНА
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01.09  21:45 Болонья ... Салернитана 1.87 3.55 4.30
01.09  21:45 Аталанта ... Торино 1.70 3.80 5.20
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