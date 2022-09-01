Как и ожидалось, Кшиштоф Пёнтек вернулся в Серию А. 27-летнего польского форварда у «Герты» арендовала «Салернитана». В соглашении присутствует опция возможного выкупа футболиста по завершению сезона. За итальянский клуб Пёнтек будет выступать под номером 99, о чём сообщается на сайте «Салернитаны».

Ранее в Италии Кшиштоф Пёнтек защищал цвета трёх клубов – «Дженоа», «Милана» и «Фиорентины». За «фиалок» поляк играл во второй половине прошлого сезона в аренде.

В трёх стартовых матчах итальянской Серии А «Салернитана» раздобыла четыре зачётных балла. В четверг команда проведёт гостевую игру против «Болоньи».