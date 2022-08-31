Мы уже сообщали о том, что игрок «Баварии» может перебраться в не хватающую звезд с неба «Болонью», речь идет о Джошуа Зиркзее. Во вторник вечером стало известно, что сделка заключена - об этом официально уведомляет веб-страница итальянского клуба, который тренирует сербский специалист Синиша Михайлович.

Речь идет о полноценном трансфере, Зиркзее подписал с итальянским клубом полноценный контракт сроком на четыре года - до 30 июня 2026 года. До этого нидерландский футболист выступал в аренде в таких клубах, как бельгийский «Андерлехт», а также «Парма», так что итальянский чемпионат ему в некоторой степени знаком.