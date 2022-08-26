Нападающий «Баварии» Зиркзее перейдёт в итальянский клуб

Нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее близок к подписанию контракта с «Болоньей».

Клубы в шаге от полной договорённости по трансферу. В настоящий момент обсуждаются мелкие детали сделки. Голландец уже согласился заключить с «Болоньей» контракт, рассчитанный на четыре года, докладывает журналист Флориан Плеттенберг. Приобретение 21-летнего форварда обойдётся представителям Серии А в 8,5 млн евро. Кроме того, «Бавария» получит 50% от суммы будущей перепродажи перспективного футболиста.

Джошуа Зиркзее провёл 17 матчей за первую команду мюнхенцев, записав на свой счёт четыре гола и одну результативную передачу.