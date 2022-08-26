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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нападающий «Баварии» Зиркзее перейдёт в итальянский клуб

 
26 Августа 2022 • 00:36 Комментировать
Бавария
...
Боруссия М
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27.08 19:30

Нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее близок к подписанию контракта с «Болоньей».

Клубы в шаге от полной договорённости по трансферу. В настоящий момент обсуждаются мелкие детали сделки. Голландец уже согласился заключить с «Болоньей» контракт, рассчитанный на четыре года, докладывает журналист Флориан Плеттенберг. Приобретение 21-летнего форварда обойдётся представителям Серии А в 8,5 млн евро. Кроме того, «Бавария» получит 50% от суммы будущей перепродажи перспективного футболиста.

Джошуа Зиркзее провёл 17 матчей за первую команду мюнхенцев, записав на свой счёт четыре гола и одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Бавария Джошуа Зиркзее Трансферы футбола - лето 2022
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БАВАРИЯ БОРУССИЯ М
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