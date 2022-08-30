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Генич — про Бальде: «Это точно лучше трансферов Кофрие, Петковича или Хендрикса»

 
30 Августа 2022 • 14:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.30 X 3.80 2 2.05
04.09 20:00

Известный комментатор Константин Генич высказался о переходе в «Спартак» сенегальского нападающего Кейта Бальде.

По мнению журналиста, московская команда усилилась качественным футболистом, который успел пройти школу «Барселоны».

«Бальде хороший игрок, помню его ещё по «Лацио». Это точно лучше трансферов Кофрие, Петковича или Хендрикса», — приводит слова Генича «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Бальде перешёл в «Спартак» на правах свободного агента. До этого последним местом работы футболиста был «Кальяри», за который 27-летний форвард провёл 26 матчей, забив три гола и отдав три результативные передачи. Ранее он также выступал за «Интер», «Монако» и «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Константин Генич Кейта Бальде Марко Петкович Йоррит Хендрикс Максимилиано Кофрие Трансферы футбола - лето 2022
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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