​Бальде дебютировал за «Спартак» в матче с «Зенитом»

«Спартак» в воскресенье принимает «Зенит» в битве двух столиц. В начале второй половины встречи при счёте 1:1 за московскую команду дебютировал нападающий Кейта Бальде.

О подписании контракта с Кейта Бальде «Спартак» объявил 11 дней назад. 27-летний сенегальский нападающий заключил трудовое соглашение сроком на три сезона. До перехода в «Спартак» Бальде какое-то время провёл в статусе свободного агента.

Следить за развитием событий в матче Премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» во всех красках можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.