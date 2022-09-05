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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловрен: «Уважаю бойкот фанатов из-за Fan ID»

 
05 Сентября 2022 • 11:53 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

Защитник и капитан петербургского «Зенита» Деян Ловрен высказался о решении фанатов бойкотировать матчи Российской премьер-лиги из-за внедрения Fan ID.

«Бойкот фанатов? Да, атмосфера не та. Я бы предпочел, чтобы стадион был полным. Но я уважаю решение фанатов бойкотировать матчи. Хотя хочу, чтобы трибуны были полными», - передает слова хорватского легионера «Чемпионат».

В матче восьмого тура чемпионата России «Зенит» на выезде встречался с московским «Спартаком». Подопечные Сергея Семака одержали победу со счетом 2:1.

По итогам восьми туров питерцы лидируют в турнирной таблице, а москвичи занимают пятое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Деян Ловрен
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