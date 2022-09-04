Погребняк назвал фаворита матча «Спартак» - «Зенит»

Известный в прошлом российский нападающий Павел Погребняк высказался о своих ожиданиях от поединка между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» в рамках восьмого тура РПЛ.

«Зенит» - фаворит: «Спартаку» будет тяжело. У питерцев солидная команда с высокими исполнителями в каждой линии. Эту солидность надо просто показать в воскресенье», - передает слова Погребняка «Чемпионат».

Встреча между «Спартаком» и «Зенитом» состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 4 сентября. Начало запланировано в 20:00 по московскому времени.

Перед этим матчем хозяева занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на первой строчке.