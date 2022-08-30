Агент Паоло Фернандеса не верит в то, что «Спартак» заплатит полтора миллиона за игрока

Мы уже сообщали о том, что московский «Спартак» интересуется кандидатурой испанского полузащитника Паоло Фернандеса, который пока что выступает в составе греческого клуба «Волос». Ситуацию прокомментировал агент игрока Альберт Ботинес.

Он выразил сомнение в том, что москвичи оплатят за Фернандеса требуемую сумму - а это примерно полтора миллиона евро. Но, в то же время, Ботинес не исключает, что сделка все-таки может состояться.

- «Спартак» согласился заплатить € 1,5 млн? Не думаю. Но вероятность трансфера остается, - цитирует реплику агента футболиста издание «Рейтинг Букмекеров».