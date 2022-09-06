Экс-игрок «Спартака» Ребко: «Чемпион РПЛ уже известен»

Экс-игрок столичного «Спартака» Алексей Ребко отреагировал на поражение «народной команды» от петербургского «Зенита» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. «Красно-белые» уступили на своем поле со счетом 1:2.

«Спартак» сделал шаг вперед, если сравнивать матч за Суперкубок, но до «Зенита» еще далеко. Есть ли у «красно-белых» шансы на чемпионство? Чемпион уже известен», - передает слова Алексея «РБ Спорт».

После восьми туров Российской премьер-лиги «Спартак» с 16 очками занимает пятое место в турнирной таблице. Столичный коллектив отстает от лидирующего «Зенита» на четыре балла.