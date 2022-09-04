Тарханов сделал прогноз на матч «Спартак» - «Зенит»

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о сегодняшней встрече московского «Спартака» и петербургского «Зенита» в восьмом туре Премьер-лиги.

«Допускаю ничью. Спартаковцы играют при своих болельщиках и попытаются реабилитироваться за поражение в Суперкубке. «Зенит» - действующий чемпион. Должно быть интересно», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Известия».

Поединок состоится на московском стадионе «Открытие Банк Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что в Суперкубке России «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» со счетом 0:4.