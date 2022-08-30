Гендиректор «Зенита» дал понять, что клуб не планирует новые трансферы до конца окна

В питерском «Зените» не планируют осуществление новых трансферов в нынешнее трансферное окно, об этом заявил генеральный директор клуба Александр Медведев. По ходу лета в «Зенит» пришли нападающий Матео Касьерра, защитник Родригао, Зелимхан Бакаев из «Спартака», а а также двое бразильцев - полузащитник Мантуан и вратарь Иван.

- Свои цели мы выполнили: под ногами у нас, что называется, ничего не горит. Поэтому новых трансферов до конца окна у нас, скорее всего, не будет, - заявил Медведев в эфире телеканала Матч ТВ.

В следующем, восьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги питерский клуб сразится с московским «Спартаком».