Ловрен дал комментарий по стычке с Джикией

Легионер петербургского «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал стычку с защитником московского «Спартака» Георгием Джикией в поединке восьмого тура чемпионата России.

«Что касается момента с Джикией, это просто футбол и эмоции. Георгий защищал своих игроков, а я - своих. Это футбол», - передает слова хорватского футболиста «Чемпионат».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» прошел на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился минимальным поражением москвичей со счетом 1:2.

По итогам восьми туров команда Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице, а подопечные Сергея Семака идут на первой строчке.