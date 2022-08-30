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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» договорился о сотрудничестве с партнёром «Спартака»

 
30 Августа 2022 • 09:52 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
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04.09 20:00

Международный маркетплейс Wildberries стал партнером петербургского «Зенита». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба «сине-бело-голубых».

Стало известно, что соглашение о сотрудничестве между сторонами рассчитано на два года. Компания будет поставлять игровую экипировку всем командам системы чемпиона России, академии и ее филиалам начиная со второй половины нынешнего сезона.

Стоит напомнить, что в прошлом месяце о сотрудничестве с Wildberries сообщил московский «Спартак».

После семи туров Премьер-лиги «Зенит» с 17 набранными очками лидирует в турнирной таблице. В следующем матче подопечные Сергея Семака встретятся со «Спартаком».

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Спартак Москва Зенит
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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