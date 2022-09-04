​Фанаты «Спартака» взяли автографы у Клаудиньо

В воскресенье вечером вся футбольная Россия будет следить за битвой между «Спартаком» и «Зенитом» в рамках восьмого тура Премьер-лиги. Бразильский атакующий хавбек питерской команды Клаудиньо восстановился, но не попал в стартовый состав – он начнёт игру на скамейке для запасных.

В сети появилось видео, на котором видно, как болельщики «Спартака» берут автографы у Клаудиньо, когда тот находится около выхода из подтрибунного помещения «Открытие Арены».

Битва двух столиц между «Спартаком» и «Зенитом» стартует в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате, которую организует LiveResult.