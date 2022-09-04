Канчельскис: «Спартак» уже играл с серьёзным соперником, с «Динамо» - и что?»

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги станет встреча «Спартака» и «Зенита» - двух команд, которые выглядят наиболее вероятными претендентами на чемпионский титул в начавшемся сезоне. Своими ожиданиями поделился бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис, который не особо верит в успех «Спартака».

- Посмотрим, как красно-белые проявят себя в матчах против «Зенита» и ЦСКА. «Спартак» уже сыграл с серьезным противником, с «Динамо» и что? Они их ничем не удивили, а сине-белые выиграли по счету и по игре, - цитирует Канчельскиса Sport24.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» начнется в 20 часов по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.