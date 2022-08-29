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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший игрок «Спартака»: «Кофрие мало чем помог команде»

 
29 Августа 2022 • 20:25 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.30 X 3.80 2 2.05
04.09 20:00

Московский «Спартак» расстался с бельгийским защитником Максимилиано Кофрие, он перебрался во французскую Лигу 1, где будет защищать цвета «Клермона». Расставание с ним прокомментировал Денис Бояринцев - бывший футболист московского клуба. Он считает, что Кофрие все равно мало помогал клубу.

- Не все получилось у него в «Спартаке», как бы ему хотелось. Не было той стабильности, которую от него ждали в игре в обороне. Были неплохие отдельные матчи, но вписаться и адаптироваться к российскому чемпионату он не успел. Нужно быть объективным, он мало чем помог «Спартаку», - цитирует Бояринцева «РБ».

В следующем, восьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сразится с питерским «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Денис Бояринцев Максимилиано Кофрие
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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