Бывший игрок «Спартака»: «Кофрие мало чем помог команде»

Московский «Спартак» расстался с бельгийским защитником Максимилиано Кофрие, он перебрался во французскую Лигу 1, где будет защищать цвета «Клермона». Расставание с ним прокомментировал Денис Бояринцев - бывший футболист московского клуба. Он считает, что Кофрие все равно мало помогал клубу.

- Не все получилось у него в «Спартаке», как бы ему хотелось. Не было той стабильности, которую от него ждали в игре в обороне. Были неплохие отдельные матчи, но вписаться и адаптироваться к российскому чемпионату он не успел. Нужно быть объективным, он мало чем помог «Спартаку», - цитирует Бояринцева «РБ».

В следующем, восьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» сразится с питерским «Зенитом».