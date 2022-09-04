«Зенит» простил «Спартак», победив минимально: кто был худшим игроком матча в Москве

Ставим оценки футболистам Гильермо Абаскаля

От «Зенита» до «Зенита». Вот и нашёлся камень преткновения для Абаскаля. Да, было ещё поражение от «Динамо», но столь безоговорочно «Спартак» проигрывает только «Зениту». Получили 0:4 в Суперкубке России и сегодня вполне наиграли на тот же счёт. Но филигранная контратака Соболев – Мартинс и невероятно слабая реализация «Зенита» выписали всего 1:2. Из-за кого же случился такой оглушительный (по игре) провал? Давайте разбираться, претендентов очень много.

Статистика матча: владение мячом – 52:48, удары по воротам – 8:23, в створ – 3:7, угловые – 2:5. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

Видео

Максименко чуть не привез гол в свои ворота (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Опасный удар Мостового (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:0. Гол Александра Соболева (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Малком упускает голевой момент (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:1. Гол Деяна Ловрена (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:2. Гол Андрея Мостового (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Кержаков отражает удар Промеса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 5,0. Целых пять сейвов набрал Максименко, но хвалить не будем – в откровенно голевых ситуациях питерцы чаще мазали сами. А ещё Александр начал матч чудовищным обрезом. Едва он не оформил голевую передачу на Мостового и задал нервный темп игре.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 3,5. Ух, как же тяжело было Денисову. Он уже и руками махал и помощь просил, но всё без толку. Мостовой и Вендел просто царили на его краю, при подключениях Дугласа творили что хотели. Победный гол «Зенита» пришёл из зоны Денисова.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 4,5. В центре обороны самоотверженная игра Джикии смотрелась красиво. Но Георгий бросался под удары только потому, что упускал эпизод за секунду до. Постоянно Малком, Кассьерра, Вендел и Мостовой выскакивали на ударную позицию, выигрывая касание у Джикии.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 4,5. Ровно такая же характеристика достаётся Никите Чернову, сблокировавшему три удара. Разве что отметим, в воздухе он был лучше Джикии. Вообще Чернов оба раза выиграл «второй этаж» у Кассьерры.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 3,5. А тут повторяется история Денисова. Фланги «Зенит» прочно оставил за собой. Малком и Кузяев проходили Хлусевича играючи, а как только сам Даниил пытался включить дриблинг – получалось скверно. Точнее, вообще не получилось ни разу за четыре попытки.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 4,5. Опорного полузащитник «Спартака» сегодня априори нельзя хвалить. «Зенит» забирал все подборы и просто царил перед штрафной площадью красно-белых. Литвинову было сложно, а не самый удачный матч ещё и травмой завершился. Желаем здоровья Руслану!

РОМАН ЗОБНИН – 5,5. Большой объем работы выполнил Зобнин, которому ещё постоянно приходилось смещаться на помощь Хлусевичу. Роман стал лучшим по выигранным единоборствам – 7 из 10, по отборам и перехватам (2+2). Жаль, впереди помогать совсем не успевал.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 5,5. Здесь наоборот. В атаке Мартинс был неплох – отдал голевую передачу, на дриблинге шёл уверенно, на фланге знатно напрягал Дугласа. Но за оборонительные действия совсем не брался, бросив Денисова на растерзание Мостовому.

Реклама

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,0. Одна толковая передача Игнатова раскрутила голевую атаку «Спартака», но в остальном полузащитник «Зенита» Михаила просто съели, не дав ему толком поучаствовать в игре.

КУИНСИ ПРОМЕС – 4,0. Увы и ах, но Промес вновь не собрался на топ-матч. Пропал в игре с «Динамо», полностью растворился против «Зенита». Ни разу не обострил, хотя получил в своё распоряжение все стандарты, не выдумал ничего и с игры. И проиграл 8 единоборств из 9, что для Куинси не свойственно.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 6,0. Редкий игрок «Спартака», заслуживший похвалу за матч с «Зенитом». Сам раскрутил голевую атаку передачей на Мартинса, сам же её завершил, технично разобравшись с Ловреном. Выиграл четыре единоборства, что для сегодняшнего «Спартака» результат прекрасный.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о. Замены «Спартака» никоим образом игру не изменили, даже ослабили в какой-то мере. Отметим лишь старания Николсона.

КЕЙТА БАЛЬДЕ – б/о. Совсем не в форме. Перевёл игру в формат 11 на 10 в пользу «Зенита».

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.

МАЦЕЙ РЫБУС – б/о.

ШАМАР НИКОЛСОН – б/о.