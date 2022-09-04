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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» простил «Спартак», победив минимально: кто был худшим игроком матча в Москве

 
04 Сентября 2022 • 22:17 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

Ставим оценки футболистам Гильермо Абаскаля

От «Зенита» до «Зенита». Вот и нашёлся камень преткновения для Абаскаля. Да, было ещё поражение от «Динамо», но столь безоговорочно «Спартак» проигрывает только «Зениту». Получили 0:4 в Суперкубке России и сегодня вполне наиграли на тот же счёт. Но филигранная контратака Соболев – Мартинс и невероятно слабая реализация «Зенита» выписали всего 1:2. Из-за кого же случился такой оглушительный (по игре) провал? Давайте разбираться, претендентов очень много.

Статистика матча: владение мячом – 52:48, удары по воротам – 8:23, в створ – 3:7, угловые – 2:5. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

 

Протокол игры  
Спартак Москва1:2Зенит
(1:0) Соболев Александр Сергеевич21'  
  48'Ловрен Деян (1:1)
  60'Мостовой Андрей (1:2)
Максименко АлександрДенисов Даниил 63' (Рыбус Мацей ( 63'  90') Чернов НикитаДжикия ГеоргийХлусевич ДаниилЛитвинов Руслан 52' (Кейта Бальде ( 52') Мартинс Кристофер 64' (Пруцев Данил ( 64') Зобнин РоманИгнатов Михаил 52' (Умяров Наиль ( 52') Соболев Александр Сергеевич 71' (Николсон Шамар ( 71') Промес Куинси  42'
Запасные: Зорин ДаниилШитов ВиталийМаслов ПавелСелихов АлександрКлассен ЛеонВолков МихаилРассказов Николай
Кержаков МихаилКараваев ВячеславЛоврен ДеянРодригао  62'Дуглас СантосБарриос ВилмарМалком Филипе 81' (Бакаев Зелимхан ( 81') Кузяев ДалерВендел Маркус  42' 90' (Алип Нуралы ( 90') Мостовой Андрей 66' (Сергеев Иван ( 66') Касьерра Матео
Запасные: КлаудиньоЕрохин АлександрОдоевский ДаниилЧистяков ДмитрийСутормин АлексейАдамов АрсенКруговой ДанилИванGustavo Mantuan
04 сентября. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).

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«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 5,0. Целых пять сейвов набрал Максименко, но хвалить не будем – в откровенно голевых ситуациях питерцы чаще мазали сами. А ещё Александр начал матч чудовищным обрезом. Едва он не оформил голевую передачу на Мостового и задал нервный темп игре.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 3,5. Ух, как же тяжело было Денисову. Он уже и руками махал и помощь просил, но всё без толку. Мостовой и Вендел просто царили на его краю, при подключениях Дугласа творили что хотели. Победный гол «Зенита» пришёл из зоны Денисова.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 4,5. В центре обороны самоотверженная игра Джикии смотрелась красиво. Но Георгий бросался под удары только потому, что упускал эпизод за секунду до. Постоянно Малком, Кассьерра, Вендел и Мостовой выскакивали на ударную позицию, выигрывая касание у Джикии.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 4,5. Ровно такая же характеристика достаётся Никите Чернову, сблокировавшему три удара. Разве что отметим, в воздухе он был лучше Джикии. Вообще Чернов оба раза выиграл «второй этаж» у Кассьерры.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 3,5. А тут повторяется история Денисова. Фланги «Зенит» прочно оставил за собой. Малком и Кузяев проходили Хлусевича играючи, а как только сам Даниил пытался включить дриблинг – получалось скверно. Точнее, вообще не получилось ни разу за четыре попытки.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 4,5. Опорного полузащитник «Спартака» сегодня априори нельзя хвалить. «Зенит» забирал все подборы и просто царил перед штрафной площадью красно-белых. Литвинову было сложно, а не самый удачный матч ещё и травмой завершился. Желаем здоровья Руслану!

РОМАН ЗОБНИН – 5,5. Большой объем работы выполнил Зобнин, которому ещё постоянно приходилось смещаться на помощь Хлусевичу. Роман стал лучшим по выигранным единоборствам – 7 из 10, по отборам и перехватам (2+2). Жаль, впереди помогать совсем не успевал.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 5,5. Здесь наоборот. В атаке Мартинс был неплох – отдал голевую передачу, на дриблинге шёл уверенно, на фланге знатно напрягал Дугласа. Но за оборонительные действия совсем не брался, бросив Денисова на растерзание Мостовому.

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МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,0. Одна толковая передача Игнатова раскрутила голевую атаку «Спартака», но в остальном полузащитник «Зенита» Михаила просто съели, не дав ему толком поучаствовать в игре.

КУИНСИ ПРОМЕС – 4,0. Увы и ах, но Промес вновь не собрался на топ-матч. Пропал в игре с «Динамо», полностью растворился против «Зенита». Ни разу не обострил, хотя получил в своё распоряжение все стандарты, не выдумал ничего и с игры. И проиграл 8 единоборств из 9, что для Куинси не свойственно.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 6,0. Редкий игрок «Спартака», заслуживший похвалу за матч с «Зенитом». Сам раскрутил голевую атаку передачей на Мартинса, сам же её завершил, технично разобравшись с Ловреном. Выиграл четыре единоборства, что для сегодняшнего «Спартака» результат прекрасный.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о. Замены «Спартака» никоим образом игру не изменили, даже ослабили в какой-то мере. Отметим лишь старания Николсона.

КЕЙТА БАЛЬДЕ – б/о. Совсем не в форме. Перевёл игру в формат 11 на 10 в пользу «Зенита».

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о.

МАЦЕЙ РЫБУС – б/о.

ШАМАР НИКОЛСОН – б/о.

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Спартак Москва Зенит
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Комментарии (1)
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redwhite1959
04 Сентября 2022 в 22:25
Большинство игроков нынешнего "Спартака" не соответствуют по уровню своего мастерства статусу клуба! Но Денисов не соответствует этому уровню от слова СОВСЕМ!!!((( Как уже "достали" на правой бровке своей бездарностью Макеевы, Рассказовы и - теперь - Денисовы!!!((( Удивляюсь над тренерами, которые ставят таких неумеек в основу!!!(((
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окончен Спартак Москва 1:2 Зенит 3.85 3.80 1.90
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