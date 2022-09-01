​Тедеско: «Держу кулаки за «Спартак»

Бывший рулевой «Спартака» Доменико Тедеско признался, что даже сейчас следит за выступлениями команды.

«Держу кулаки за команду даже на таком большом расстоянии. Я буду особенно рад за всех болельщиков «красно-белых», если в этом году «Спартак» сможет выиграть РПЛ!» - сказал Тедеско. Слова немецкого специалиста, ныне работающего с «РБ Лейпцигом», приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Доменико Тедеско тренировал «Спартак» в 2019-2021 годах. Под руководством немца «красно-белые» отпраздновали 27 побед при 10 ничьих и 17 поражениях. В сезоне 2020/2021 при Тедеско «Спартак» завоевал серебряные медали Российской премьер-лиги.