Канчельскис готов ещё 16 лет ждать чемпионства «Спартака»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

По мнению экс-футболиста, петербуржцы являются фаворитами этого противостояния, поэтому «красно-белых» устроит и ничейный результат.

«Какая-то интрига должна быть, а если «Спартак» проиграет команде Семака, то, можно сказать, что интрига до 10-го тура умерла.

Если вновь через 16 лет «красно-белые» возьмут чемпионство, значит, так надо. Будем ещё 16 лет жать их чемпионства. Почему нет?», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится завтра, 4 сентября. Начало — в 20:00 по московскому времени.