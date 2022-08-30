Николсон предрёк «Зениту» поражение

После первых семи туров российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак» обозначил себя главным претендентом на то, чтобы бросить вызов гегемону российского футбола. «Зенит» выиграл последние четыре чемпионата России, но в этом году у него есть достойный конкурент.

И в матче восьмого тура они сойдутся на поле, «Спартак» против «Зенита». Ямайский нападающий московского клуба, Шамар Николсон, не сомневается, что питерцы проиграют.

- Что будет с «Зенитом»? Они проиграют, - цитирует Николсона Sport24.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 4 сентября в российской столице.