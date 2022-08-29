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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Николсона: «Сейчас мы опечалены происходящим в клубе»

 
29 Августа 2022 • 10:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.30 X 3.80 2 2.05
04.09 20:00

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, обратился к болельщикам и клубу после перехода в стан «красно-белых» сенегальского форварда Кейта Бальде.

«Болельщики «Спартака» должны спросить и главного тренера, и в клуб, беспокоит ли их будущее Шамара. Сейчас мы опечалены происходящим в клубе.  

Самый важный вопрос — каково мнение клуба в данной ситуации? Сейчас для нас это самый важный вопрос», — цитирует агента «Чемпионат».

25-летний Николсон перешёл в «Спартак» из бельгийского клуба «Шарлеруа» в январе нынешнего года. Всего в составе «красно-белых» ямайский форвард провёл 21 матч, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Отметим, что по ходу текущего розыгрыша РПЛ футболист лишь раз вышел в стартовом составе московской команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кейта Бальде Шамар Николсон
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