Агент Николсона: «Сейчас мы опечалены происходящим в клубе»

Футбольный агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего «Спартака» Шамара Николсона, обратился к болельщикам и клубу после перехода в стан «красно-белых» сенегальского форварда Кейта Бальде.

«Болельщики «Спартака» должны спросить и главного тренера, и в клуб, беспокоит ли их будущее Шамара. Сейчас мы опечалены происходящим в клубе.

Самый важный вопрос — каково мнение клуба в данной ситуации? Сейчас для нас это самый важный вопрос», — цитирует агента «Чемпионат».

25-летний Николсон перешёл в «Спартак» из бельгийского клуба «Шарлеруа» в январе нынешнего года. Всего в составе «красно-белых» ямайский форвард провёл 21 матч, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Отметим, что по ходу текущего розыгрыша РПЛ футболист лишь раз вышел в стартовом составе московской команды.