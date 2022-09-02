Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Андрей Чернышов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сообщил о том, что бывшие клубы не приглашают ветерана ни на какие мероприятия.

«Меня вообще-то мало куда приглашали. Даже когда я был в Москве и свободен, меня не приглашали ни на какие мероприятия ни «Динамо», ни «Спартак». Не знаю, с чем это связано. Конечно, если бы меня пригласили просто поприсутствовать на матче ветеранов, я бы с удовольствием согласился. Интересно пообщаться с людьми, с которыми когда-то играл.

Обижаюсь ли я? Нет, на что мне обижаться? У каждого клуба свой путь, своя история. Может быть, у них как раз обиды на меня, когда я в своё время переходил из «Динамо» в «Спартак», а потом работал у «красно-белых» главным тренером, а из «Спартака» ушёл со скандалами. Я вообще в этой жизни ни на кого не обижаюсь. В последний раз я обижался, когда у меня в детстве конфетку кто-то отобрал (смеётся)», — сказал Чернышов.

Андрей Чернышов является воспитанником «Динамо». В 1992 году он перешёл в «Спартак», в составе которого стал чемпионом России дважды. В 1994 году он вернулся в «Динамо» и стал вторым.

Сейчас Чернышов тренирует команду «Мохаммедан» из Индии. В прошлом сезоне его клуб финишировал вторым.