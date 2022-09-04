Гаджиев: «Спартаку» долгие годы не удавалось раскрыть потенциал команды»

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги станет встреча «Спартака» и «Зенита» - двух команд, которые выглядят наиболее вероятными претендентами на чемпионский титул в начавшемся сезоне. Своими ожиданиями поделился известный специалист Гаджи Гаджиев, который рад тому, что «Спартак», наконец-то, смог раскрыть игровой потенциал своей команды.

- Очень часто мы видим, что команды не могут раскрыть все свои возможности, играть на 100 процентов. Это непростая задача, часто это клубам не удается. «Спартаку» это не удавалось на протяжении многих лет. Поэтому ожидания всегда были завышенные, а результат — как обычно, - цитирует Гаджиева «Газета.ру».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» начнется в 20 часов по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.