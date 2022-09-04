Бубнов предсказал победителя суперматча «Спартак» - «Зенит»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о центральном матче восьмого тура Премьер-лиги между «красно-белыми» и питерским «Зенитом».

«1:2. Владеть инициативой будет «Зенит», но сломя голову бросаться на соперника никто точно не будет. Однако в итоге преимущество «Зенита» в классе должно сказаться», - передает слова эксперта Sportbox.

Команды померяются силами на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 4 сентября. Начало – 20:00 по столичному времени.

«Спартак» занимает в турнирной таблице четвертое место, а «Зенит» является лидером РПЛ.