Комик пригласил Бакаева в Медиалигу, звезда «Зенита» обещал «подумать»

Известный комик Денис Дорохов решил разыграть футболиста питерского «Зенита» Зелимхана Бакаева, предложив ему место в своей выступающей в Медиалиге команде. Между ними состоялся диалог со следующим содержанием.

Денис Дорохов - Бакаеву:

- Я владелец футбольного клуба «десять». Пойдешь ко мне?

- Что за «десять»?

- Медиалига.

- Когда карьеру завершу, подумаю, - сообщил Дорохов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

Питерский «Зенит» обыграл в матче восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги московский «Спартак», укрепив свое лидерство в турнирной таблице РПЛ. Бакаев вышел на поле на замену на 81-й минуте вместо Малкома.