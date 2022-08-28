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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Соболев считает, что «Зенит» можно сломать

 
28 Августа 2022 • 15:08 Комментировать (3)
Спартак Москва
...
Зенит
04.09 20:00

Уже на следующих выходных в Российской премьер-лиге состоится битва между «Спартаком» и «Зенитом». Команды сойдутся лицом к лицу в Москве на поле «Открытие Арены». Форвард «красно-белых» Александр Соболев ответил на вопрос, не кажется ли ему, что сегодняшний «Зенит» можно будет сломать на поле.

«Да любого можно сломать. Мы и «Наполи» обыгрывали», - высказался Соболев, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на один зачётный балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Соболев
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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Комментарии (3)
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wild cat
28 Августа 2022 в 15:24
ай..а сабалёф энта каторава артистам кличут..?
vbishevcky
28 Августа 2022 в 15:19
До чего все храбрые до игры , куда всё девается после.
shatun
28 Августа 2022 в 15:15
Смотри дельфин,как бы свои ласты не пообламывал)
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окончен Урал 0:4 Зенит
Идет 31 минута Локомотив Москва 3:1 Оренбург 1.83 3.75 4.20
28.08  17:30 Торпедо Москва ... Краснодар
28.08  19:45 Ростов ... ЦСКА Москва 2.75 3.50 2.45
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