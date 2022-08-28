​Соболев считает, что «Зенит» можно сломать

Уже на следующих выходных в Российской премьер-лиге состоится битва между «Спартаком» и «Зенитом». Команды сойдутся лицом к лицу в Москве на поле «Открытие Арены». Форвард «красно-белых» Александр Соболев ответил на вопрос, не кажется ли ему, что сегодняшний «Зенит» можно будет сломать на поле.

«Да любого можно сломать. Мы и «Наполи» обыгрывали», - высказался Соболев, чьи слова на своих страницах приводит «РБ Спорт».

На текущий момент «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на один зачётный балл.