​Андрей Мостовой: «Конечно, выиграть у «Спартака» все пять матчей можно»

Игрок «Зенита» Андрей Мостовой в преддверии битвы со «Спартаком» высказался о частоте встреч с «красно-белыми».

«Зенит» и «Спартак» уже пересекались в Суперкубке, где питерцы победили со счётом 4:0. Дальше по ходу сезона команды проведут ещё как минимум четыре встречи.

По словам Мостового, такое количество игр со «Спартаком» не является перебором. Игрок отметил, что и командам, и зрителям интересно смотреть топовые матчи.

Также Мостовой ответил на вопрос, можно ли обыграть «Спартак» во всех пяти очных поединках.

«Да, конечно. Серию мы уже начали в Суперкубке, теперь надо продолжить», - высказался Мостовой для «Спорт-Экспресса».

Матч «Спартак» - «Зенит» стартует в 20:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.