Рыбус: «Спартак» готов бороться с «Зенитом» за золото»

Защитник столичного «Спартака» Мацей Рыбус во время общения с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался о борьбе за чемпионский титул в Российской премьер-лиге.

«Зенит» очень силен: и индивидуально, и командной игрой. Последнее время они все выигрывают. С ними сложно соперничать, но мы готовы к этому», - сказал польский футболист.

На данный момент в чемпионате России сыграно семь туров. Лидером является «Зенит», набравший 17 очков. «Спартак» с 16 баллами занимает вторую строчку.

В восьмом туре команды встретятся в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра запланирована на 4 сентября.