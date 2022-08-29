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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рыбус: «Спартак» готов бороться с «Зенитом» за золото»

 
29 Августа 2022 • 09:40 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.30 X 3.80 2 2.05
04.09 20:00

Защитник столичного «Спартака» Мацей Рыбус во время общения с корреспондентом «Спорт-экспресса» высказался о борьбе за чемпионский титул в Российской премьер-лиге.

«Зенит» очень силен: и индивидуально, и командной игрой. Последнее время они все выигрывают. С ними сложно соперничать, но мы готовы к этому», - сказал польский футболист.

На данный момент в чемпионате России сыграно семь туров. Лидером является «Зенит», набравший 17 очков. «Спартак» с 16 баллами занимает вторую строчку.

В восьмом туре команды встретятся в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Игра запланирована на 4 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Мацей Рыбус
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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Комментарии (1)
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vbishevcky
29 Августа 2022 в 11:16
Все готовы на словах , куда эта готовность на поле исчезает.
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