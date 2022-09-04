Ловчев назвал точный счёт матча «Спартак» — «Зенит»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут на своём поле «Зенит».

По мнению ветерана, предстоящая встреча получится равной без обилия забитых мячей. Ловчев считает, что «Спартак» сможет навязать борьбу фавориту, благодаря своему нападению, а вот в оборону «красно-белых» эксперт по-прежнему не верит.

«Считаю, что сейчас соотношение сил между «Зенитом» и «Спартаком» существенно изменилось, от прежнего подавляющего преимущества петербуржцев не осталось и следа. Прежде всего, москвичи уже не так беспомощны в атаке, как было в Суперкубке.

Я не очень верю в оборону «Спартака» в нынешнем сочетании. Но на деле не самые выдающиеся игроки собираются вместе — и каким-то образом проводят матчи «на ноль» или «минус один». Может, дело в том, что «Спартак» следует принципу «лучшая оборона — это нападение»?

Думаю, будет ничья. Конечно, с голами, но не слишком результативная. Так что поставлю на 1:1», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Также Ловчев считает, что «Зенит» сможет легко заменить Клаудиньо, если бразилец не примет участия в этой встрече. А вот потеря спартаковца Мозеса, по мнению эксперта, выглядит гораздо более существенной.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 4 сентября. Встреча начнётся в 20:00 по московскому времени. Отметим, что на данный момент петербуржцы опережают «красно-белых» в турнирной таблице чемпионата России на одно очко.