Калудиньо согласился с тем, что «Зенит» непобедим

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал победу петербуржской команды над «Спартаком» (2:1) в матче 8-го тура РПЛ.

«Есть ощущение, что «Зенит» непобедим? Да, это «Зенит», – приводит слова Клаудиньо Metaratings.

Напомним, что 25-летний бразилец вышел на поле во втором тайме и результативными действиями отметиться не сумел.

После восьми проведённых матчей «сине-бело-голубые» лидируют в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 20 набранных очков. Свой следующий матч подопечные Сергея Семака проведут 11 сентября против «Оренбурга». Встреча начнётся в 17:30 по московскому времени.